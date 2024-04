Zenless Zone Zero: la data di uscita forse è stata svelata dall'App Store per errore

Forse l' App Store di Apple potrebbe aver svelato in anticipo rispetto ai piani la data di uscita di Zenless Zone Zero , il nuovo action GDR free-to-play di Hoyoverse, la casa di Genshin Impact e Honkai Star Rail. La data apparsa sullo store indica un possibile lancio fissato per il 3 luglio 2024 .

Che cos'è Zenless Zone Zero?

La data di uscita di Zenless Zone Zero è apparsa sull'App Store

Zenless Zone Zero (spesso abbreviato ZZZ) è un action GDR free-to-play in sviluppo su PC, PS5, iOS e Android caratterizzato da una ambientazione urban-fantasy e gameplay che pare maggiormente votato all'azione rispetto a Genshin Impact.

Nel gioco vestiamo i panni di un Proxy, persone che aiutano gli altri ad esplorare delle dimensioni alternative chiamate Hollow, infestate da mostri e i predoni, conosciuti come Hollow Raider. Grazie a questo pretesto entreremo in contatto con le varie fazioni e gang di New Eridu che formano un variopinto cast di personaggi giocabili. Il combattimento è votato all'azione e, come in Genshin Impact, potremo usare un party con più personaggi e passare da uno all'altro in qualsiasi momento.

Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere le nostre impressioni dopo aver provato la precedente closed beta di Zenless Zone Zero.