Metaphor: ReFantazio: svelata la Collector's Edition e i bonus di prenotazione

Oltre alle tante novità su trama e gameplay, Atlus ha svelato anche i bonus di prenotazione e le edizioni fisiche disponibili al lancio di Metaphor: ReFantazio, che includono una Collector's Edition.

Se vi siete persi le ultime novità, durante la notte è andato in onda un evento interamente dedicato al nuovo JRPG dagli autori di Persona e Shin Megami Tensei, dove per l'occasione è stata annunciata la data di uscita e presentato un nuovo trailer. Per l'occasione sono state presentate anche le edizioni fisiche del gioco disponibili al lancio in Europa, ovvero la Standard Edition e una ricca Collector's Edition, le cui prenotazioni dovrebbero iniziare nell'arco di pochi giorni.

La Standard Edition come potete immaginare non include nessun extra in particolare, ma in compenso coloro che preordineranno il gioco prima dell'uscita riceveranno come bonus pre-order il "Set Forziere ESP Archetipo", con vari oggetti per potenziare gli "archetipi" (ovvero, le classi dei personaggi), e il "Pacchetto viaggio dell'avventuriero", che include un bel gruzzoletto di 30.000 reeve, vari oggetti curativi per ripristinare i PS, i PM o resuscitare un compagno in battaglia, nonché del poco invitante pane nero raffermo, che causa danni ai nemici. Riepiloghiamo i bonus di prenotazione: Set forziere ESP archetipo

10x Incenso eroico (aum. ESP archetipo di 100)

5x Frutto eroico (aumenta l'esperienza dell'archetipo di 500)

Pacchetto viaggio dell'avventuriero