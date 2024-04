Nintendo Switch: disponibile l'aggiornamento di sistema del 23 aprile, ecco cosa cambia

Nello specifico le informazioni presenti sul sito ufficiale di Nintendo parlano di non precisati interventi sulla stabilità per migliorare l'esperienza di gioco e la risoluzione di un problema che impediva di rilevare alcuni access point wireless durante l'istallazione di una rete wireless. Per completezza riportiamo di seguito le note dell'aggiornamento al completo:

Considerando gli oltre 7 anni di onorata carriera di Switch è meglio non aspettarsi grosse novità o stravolgimenti dagli aggiornamenti di sistema e quello pubblicato oggi non rappresenta un'eccezione alla regola.

Nintendo ha pubblicato un nuovo aggiornamento per il software di sistema di Nintendo Switch , per la precisione l'update 18.0.1 , che ora è disponibile per il download e l'installazione per tutti i possessori della console.

Le ultime novità dal mondo Nintendo, tra sconti dell'eShop e nuovi rumor su Switch 2

Nintendo Switch

Nel frattempo tantissimi giocatori stanno aspettando di mettere le mani su Nitendo Switch 2, o qualunque sarà il nome della prossima console della grande N, di cui al momento non abbiamo alcuna informazione, perlomeno in via ufficiale. A tal proposito, una delle ultime indiscrezioni afferma che la console utilizzerà la V-NAND di quinta generazione di Samsung, che dovrebbe garantire una velocità di lettura dei dati ben superiore a quella della console attualmente in commercio.

Vi segnaliamo inoltre che oggi è l'ultimo giorno dei Saldi Indie attualmente in corso sull'eShop di Nintendo Switch, con sconti fino al 75% per produzioni indipendenti o a basso budget, tra cui Hollow Knight, Baltro, Among Us e Ori and the Blind Forest.