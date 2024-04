Nintendo Switch: al via i Saldi Indie sull'eShop, con sconti fino al 75%

Nintendo ha dato inizio ai Saldi Indie dell'eShop di Nintendo Switch, che propongono numerosi giochi indipendenti con sconti fino al 75% fino al 23 aprile.

Tra i giochi in promozione troviamo alcuni grandi classici del panorama indie così come alcune delle novità degli ultimi mesi, come ad esempio il gioco di carte roguelite Balatro, ora in offerta a 12,59 euro, con uno sconto del 10%.

In attesa di scoprire quando sarà disponibile il sequel, se già non lo avete giocato, potrete recuperare il primo Hollow Knight a 7,49 euro, con uno sconto del 50% sul prezzo standard. Rimanendo in tema di classici imperdibili, troviamo anche Ori and the Blind Forest: Definitive Edition e il sequel Ori and the Will of the Wisps, proposti rispettivamente a 7,99 euro e 11,99 euro.

Anche sotto i 5 euro non mancano offerte davvero appetitose, come ad esempio Among Us a 2,78 euro, Limbo a 99 centesimi, Amnesia Collection a 2,79 euro e Enter the Gungeon a 4,49 euro.