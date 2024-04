Tekken 8 è in sconto su Amazon Italia al prezzo minimo storico

Tekken 8 è ora in promozione tramite Amazon Italia . Le offerte di oggi ci garantiscono infatti un sconto del 38% rispetto al prezzo consigliato tipico. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Della spedizione di questo prodotto si occupa Prezzo Bomba , che segnala inoltre che si tratta del prezzo più basso di sempre per la piattaforma; infatti il prezzo consigliato secondo l'e-commerce è 79.99€.

Tekken 8

Tekken 8 è il più recente capitolo della saga di piacchiaduro di Bandai Namco. In questo capitolo possiamo trovare 32 lottatori inclusi nel gioco base, più nuovi contenuti ottenibili tramite il Tekken Fight Pass. La trama prosegue lo scontro tra Mishima e Kazama.

Il sistema di combattimento è stato aggiornato per incentrarsi su tattiche "aggressive". Inoltre è disponibile la modalità "Arcade Quest" per creare il proprio avatar e giocare in vari arcade. Permette inoltre di personalizzare personaggi giocabili, avatar, elementi HUD e musica per creare l'esperienza perfetta.