Rise of the Ronin per PS5 cala al prezzo minimo storico su Amazon

Il Giappone di Rise of the Ronin

Le katane saranno la nostra arma principale, ma potremo usarne molte altre

Rise of the Ronin è il più recente gioco di Team Ninja, negli ultimi anni noti per Nioh e Wo Long: Fallen Dynasty. Ancora una volta si tratta di un gioco d'azione, ma a questo giro non ci troviamo in una serie di livelli chiusi, ma in una mappa aperta liberamente esplorabile a piedi, a cavallo e anche con deltaplano che permette di muoversi in aria e di arrivare dall'alto contro i nemici, così da creare strategie d'attacco più varie e dinamiche.

Il periodo storico in questo caso è la fine del 1800, in Giappone, quando gli americani e altri occidentali hanno aperto le coste nipponiche con la forza. Le forze pro-shogunato (lo shogun è il capo militare del Giappone) e le forze anti-shogunato si scontrano e noi ci ritroviamo nel mezzo. Le nostre scelte definiranno gli eventi della trama.