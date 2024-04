Destiny: Netflix aveva in programma una serie animata ma è stata cancellata, per un report

In base a quanto riferito da un nuovo report di Paul Tassi, giornalista di Forbes e grande appassionato del soggetto in questione, Destiny doveva avere una serie animata da parte di Netflix, ma la casa di produzione ha poi deciso di cancellare il progetto.

Si parla di un accordo risalente ad alcuni anni fa, anche prima dell'acquisizione di Bungie da parte di Sony: "Ho sentito che diverso tempo fa c'era l'idea di uno show TV da Netflix su Destiny, probabilmente una serie animata", ha spiegato Tassi, "ma alla fine la cosa non ha trovato la propria forma definitiva.

Non sono sicuro del punto a cui sia arrivata, penso sia stata cancellata nella fase di scrittura della sceneggiatura, ma è stato molto tempo fa, penso prima dell'acquisizione da parte di Sony", ha riferito.

Dunque si tratterebbe di un progetto risalente a qualche anno fa, ma che non era mai emerso in maniera chiara in precedenza e comunque non troverà una sua applicazione effettiva, a questo punto.