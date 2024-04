Fallout 5: l'uscita è ancora lontana, Bethesda spiega perché ci vorrà molto tempo

La cosa era già nota, ma in qualche modo l'entusiasmo generale emerso dalla serie TV aveva fatto sperare che Bethesda potesse in qualche modo forzare i tempi per un ritorno di Fallout, tanto da vedere anche possibili novità in arrivo in un inquietante indizio nascosto nella serie, ma a quanto pare ci vorranno anni prima di vedere Fallout 5.

The Elder Scrolls 6 prima di Fallout 5

Fallout 76 andrà comunque avanti, come riferimento videoludico costante

"Alla fine della fiera, tutto dipende sempre dalla risorsa più importante: le persone", ha spiegato Pagliarulo. "Come qualsiasi altro team, abbiamo persone di talento che hanno bisogno di tempo per poter creare cose importanti, dunque non possiamo fare tutto insieme contemporaneamente".

Il design director di Bethesda ha spiegato anche che Starfield ha richiesto molto tempo, anche più di quanto succede di solito con i giochi Bethesda, anche a causa dell'evoluzione applicata all'engine proprietario su cui è basato, oltre al fatto che parte del team ha continuato a lavorare attivamente su Fallout 76.

Con un grosso lavoro tecnico da fare a monte, i tempi di sviluppo si sono allungati molto più del normale, risultando nella lunga attesa che ha caratterizzato Starfield, su cui lo sviluppo non è ancora finito, visto che sono previste altre espansioni e aggiunte, a partire da Shattered Space atteso per quest'anno.

Anche Todd Howard, capo di Bethesda, ha sostanzialmente confermato che il piano è far uscire prima The Elder Scrolls 6, che è il prossimo gioco in linea secondo la pianificazione a lungo termine di Bethesda. "Voglio evitare di mettere delle date precise, è una cosa che ho imparato nella maniera più difficile", ha detto Howard in una recente intervista a IGN. "Ovviamente, siamo concentrati ora principalmente su The Elder Scrolls 6, ma questo non significa che non possiamo pianificare anche altre cose. Abbiamo ancora molto lavoro da fare, ovviamente anche su Fallout 76", ha aggiunto, spiegando che la community è ancora molto vivace e attiva sul gioco.

Si parlerà di Fallout 5 solo dopo The Elder Scrolls 6, dunque a prescindere dal successo della serie TV un rilancio della serie videoludica è comunque previsto fra molto tempo. Nel frattempo, comunque, i giocatori sembrano essersi riversati in massa sui capitoli precedenti, viste le nuove vendite e la quantità di utenti registrata di recente su Fallout 4, Fallout 76 e anche Fallout 3.