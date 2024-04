Kingdom Come Deliverance 2 uscirà nel 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, per un leak

Siamo in attesa della presentazione ufficiale del nuovo gioco di Warhorse, che si terrà questa sera, 18 aprile, alle ore 20:00, ma a quanto pare qualcuno ha rovinato la sorpresa e il trailer con l'annuncio di Kingdom Come Deliverance 2 in uscita nel 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X|S è trapelato prima del tempo.

Come riportato da Insider-Gaming, il leak sembra partito da IGN, che ha pubblicato il video di presentazione previsto per questa sera già nelle ore scorse. Questo è stato poi rimosso, ma non prima che venisse intercettato da qualcuno e facendo dunque circolare le informazioni collegate.

D'altra parte, che il gioco in questione fosse Kingdom Come Deliverance 2 era già dato per certo da diverse fonti molto affidabili, dunque la questione non stupisce più di tanto, ma è piuttosto notevole il fatto che l'uscita sia prevista già per quest'anno.