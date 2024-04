Hades 2 si mostra in un lungo video gameplay che svela tanti dettagli del gioco

Il video si incentra sui contenuti del test tecnico in arrivo , dunque è limitato alla prima area maggiore di Hades 2, ma consente comunque di vedere un bel pezzo del nuovo titolo in sviluppo, con alcuni elementi di gameplay e della storia in evidenza.

Vari elementi del gioco svelati

Hades 2 mantiene l'impostazione del primo capitolo

Protagonista del gioco è Melinoë, che sembra essere una figlia di Hades, la quale cerca di eliminare le forze di Chronos, la divinità resuscitata, prendendo parte a varie sfide contro diverse creature e dei assortiti.

La parte del gioco visibile si svolge in Erebus, ovvero il luogo nel quale le anime attendono di essere portate nel luogo che spetta loro nell'aldilà. Come nel primo capitolo, anche in Hades 2 la protagonista raccoglie potenziamenti e nuove abilità avanzando per i livelli.

Tra le novità emergono divinità come Apollo e lo stile di combattimento di Melinoë, che si presenta alquanto diverso da quello visto nel primo capitolo con Zagreus, e caratterizzato dalle mosse "omega" che possono infliggere danni extra, ma al costo di potenza magica e con una maggiore difficoltà nell'esecuzione.

Uscendo dai livelli, la protagonista si ritrova nel Crossroads, dove può rilassarsi, potenziarsi e parlare con vari personaggi come Odysseus e Hypnos. Al termine di questa fase di test tecnico, Hades 2 dovrebbe essere lanciato in accesso anticipato, in teoria per il secondo trimestre del 2024.