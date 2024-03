Hades 2, accesso anticipato su PC confermato per il secondo trimestre del 2024

La versione PC di Hades 2 uscirà in accesso anticipato nel secondo trimestre del 2024, quello che va dal 1° aprile al 30 giugno. A confermarlo è stato lo studio di sviluppo Supergiant Games per voce dello sceneggiatore, nonché designer e producer Greg Kasavin, che ne ha parlato con la testata portoghese jovemnerd in occasione del lancio del primo Hades su Netflix .

Altre info

Hades 2 è attesissimo

Kasavin ha anche spiegato che Hades 2 è in sviluppo da circa 3 anni, praticamente dalla fine dei lavori sul primo episodio.

Per il resto vi ricordiamo che Hades 2 è in lavorazione per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e Nintendo Switch. Come avrete intuito, non ha ancora una data d'uscita definitiva. Molto dipenderà da come andrà la versione in accesso anticipato e dai feedback forniti dai giocatori.