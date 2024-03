Dragon's Dogma 2: 30 fps su console, con il framerate sbloccato

A svelarlo è stato il director del gioco, Hideaki Itsuno, in un'intervista concessa alla testata Game Informer. PIù precisamente, Itsuno ha parlato di puntare ai 30fps sulle due console, pur avendo il gioco il framerate sbloccato.

Mancano pochi giorni all'arrivo di Dragon's Dogma 2 e molti ancora si chiedono quale sarà il framerate del gioco, visto che non è stato annunciato. Bene, ora sappiamo la risposta: circa 30fps su console, quindi sia su PS5, sia su Xbox Series X/S.

Niente 60fps su console

I 60fps si potranno raggiungere solo su PC

Itsuno: "Il gioco ha il framerate sbloccato. Stiamo puntando ad avere circa 30fps o poco più. Questo vale per le console. Ci sono delle funzioni che possono essere attivate o disattivate, ma non ci sono dei set di opzioni da modificare (allude alle impostazioni generali, ormai tipiche su console, per favorire la qualità o le performance Ndr). Ma sì, il framerate sarà sbloccato su tutte le console."

Quindi l'unica versione che avrà la possibilità di raggiungere i 60fps pare essere quella PC, a patto di essere in possesso di un PC molto performante, visti i requisiti di sistema. Inoltre le parole di Itsuno si aprono alla possibilità che il framerate non sia stabilissimo, come rilevato da alcuni articoli basati sulla versione preview del gioco, compreso il nostro, che hanno registrato cali fino a 25fps su console.