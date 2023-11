Dragon's Dogma 2: ecco i requisiti di sistema per PC, confermati ray tracing e Denuvo

Tramite la pagina Steam di Dragon's Dogma 2 sono arrivati i dettagli sui requisiti di sistema minimi e consigliati per la versione PC, che confermano tra l'altro la presenza del ray tracing.

Come possiamo vedere di seguito sembrano abbastanza abbordabili o comunque rientrano nella media, considerando che parliamo di un gioco realizzato solo per piattaforme di attuale generazione.

Sempre dalla pagina Steam, apprendiamo che Dragon's Dogma 2 sarà protetto da Denuvo, un dettaglio che non sorprende, dato che il poco apprezzato anti-tamper è stato utilizzato da Capcom anche per i giochi pubblicati in precedenza.

Minimi - 1080p, 30 fps

Sistema Operativo : Windows 10 / Windows 11 64 bit

: Windows 10 / Windows 11 64 bit Processore : Intel Core i5 10600 / AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i5 10600 / AMD Ryzen 5 3600 Memoria : 16 GB di RAM

: 16 GB di RAM Scheda Video : NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5500 XT con 8GB VRAM

: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5500 XT con 8GB VRAM DirectX : Versione 12

: Versione 12 Note aggiuntive: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti o AMD Radeon RX 6800 necessarie per supportare il ray tracing.

Consigliati: 2160i, 30 fps