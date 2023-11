Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo in sconto su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un paio di auricolari Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione). Lo sconto segnalato è del 34%, ovvero di 50€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 149€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre per la piattaforma, ma la differenza è di soli due euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo sono disponibili in taglia unica. Essendo un prodotto Apple, il setup con altri dispositivi Apple è molto semplice e veloce. Supportano Siri dicendo "Ehi Siri". Tramite la custodia, la carica totale è di 24 ore.