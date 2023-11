Avatar: Frontiers of Pandora, trailer annuncia un documentario sul gioco Ubisoft

IGN ha annunciato con un trailer l'arrivo di un interessante documentario dedicato ad Avatar: Frontiers of Pandora, l'atteso action adventure a base open world prodotto da Ubisoft e basato sulla celebre saga cinematografica di James Cameron.

Il concetto alla base di questo approfondimento è il fatto che Frontiers of Pandora non sia un semplice titolo su licenza, bensì una storia canonica nell'universo di Avatar, come confermato nelle scorse ore proprio dalla casa francese.

Non è insomma un caso se Ubisoft sa già cosa succederà nei film: conoscendo gli script, l'azienda potrà evitare di trattare le stesse tematiche che vedremo al cinema, così da impedire ripetizioni che possano depotenziare il racconto.