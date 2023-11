Skull and Bones: la data di uscita definitiva forse è stata svelata da Tom Henderson

Stando alle fonti di Tom Henderson, la nuova, e si spera definitiva, data di uscita di Skull and Bones è fissata al 16 febbraio 2024, con l'annuncio ufficiale da parte di Ubisoft che potrebbe arrivare a stretto giro.

Henderson ha aggiunto che gli acquirenti della Premium Edition avranno modo di iniziare a giocare già dal 13 febbraio 2024, grazie all'accesso anticipato di tre giorni che verrà incluso tra i bonus di questa edizione.

L'insider al momento non sa di preciso quando verrà svelata ufficiale la data di uscita di Skull and Bones, ma alcune delle sue fonti suggeriscono un annuncio in pompa magna ai The Game Awards 2023 del 7 dicembre.