Absurd Ventures, il team di Dan Houser registra due nuovi trademark

Nel corso di un'intervista rilasciata a Variety poco tempo fa, Houser ha detto che il suo team avrebbe annunciato nelle prossime settimane dei progetti già in fase di pre-produzione e produzione, legati a nuove proprietà intellettuali.

Absurd Ventures , il team di sviluppo fondato da Dan Houser dopo l'addio a Rockstar Games, ha registrato due nuovi trademark : American Caper e A Better Paradise. Due progetti differenti? Non è dato saperlo, al momento.

Rockstar Games e il dopo

Red Dead Redemption 2, l'ultimo lavoro di Dan Houser in Rockstar Games

Come ricorderete, Dan Houser ha lasciato Rockstar Games nel 2020, non è dato sapere per quale motivo. È stato uno dei fondatori dell'azienda insieme a suo fratello Sam, nel 1998.

Nel corso degli anni, i contributi di Houser come scrittore e produttore sono stati molteplici e straordinariamente importanti, avendo partecipato attivamente allo sviluppo di titoli come i due capitoli di Red Dead Redemption e quasi tutta la saga di Grand Theft Auto.