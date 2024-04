Warhorse: streaming del trailer del nuovo gioco già pronto, è Kingdom Come Deliverance 2?

Come riferito nei giorni scorsi, Warhorse sta per svelare il suo nuovo gioco, che potrebbe essere Kingdom Come Deliverance 2, con un trailer di presentazione attraverso uno streaming già pronto su YouTube, cosa che ci consente di prepararci per tempo all'annuncio.

Il nuovo gioco di Warhorse verrà mostrato con un video il 18 aprile alle ore 20:00 italiane, e potete già prepararvi alla presentazione con l'embed del video YouTube già pronto e visibile qui sotto.

Per il resto, non ci sono altre informazioni nuove al riguardo, tranne appunto le "premiere" segnalate in queste ore da Warhorse per quanto riguarda il canale YouTube e Twitch.

Ovviamente seguiamo con interesse la questione, anche perché sembra proprio che si tratti di Kingdom Come Deliverance 2, o comunque un seguito diretto del particolare RPG lanciato in precedenza dal team e che ha raccolto notevoli consensi.