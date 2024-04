Fallout: un inquietante indizio nella serie TV scatena teorie su novità fra '33 settimane'

Insomma, se non volete anticipazioni evitate di leggere quanto segue, mentre in caso contrario vediamo cosa è emerso in base anche alle indagini della community in queste ore.

La serie TV di Fallout nasconde un indizio che porta a una rivelazione inquietante , ma anche a un'altra che potrebbe risultare invece decisamente interessante, visto che ha già scatenato teorie su possibili annunci o novità in arrivo in "33 settimane".

Una pubblicità misteriosa

Nel sesto episodio della serie TV di Fallout viene mostrata una pubblicità con Cooper Howard (Walton Goggins) che promuove la bellezza dei vault costruiti da Vault-Tec, ovviamente risalente a prima della devastante guerra nucleare.



Al termine della pubblicità compare il numero "213-25-VAULT", che corrisponde a "213-258-2858", e qualcuno ovviamente in America ha provveduto subito a provare a chiamare. Ebbene, la risposta è da gelare il sangue: come riportato anche su Reddit, si sente un uomo gridare in maniera inquietante, probabilmente in seguito a torture o qualcosa del genere.

Già questo rappresenta un elemento particolare, che potrebbe iniziare a gettare luce sui lati oscuri della Vault-Tec, come si intuisce anche dalla serie stessa, ma c'è un'altra questione bizzarra legata a questo numero.

Sembra che scrivendo al numero si ottenga un messaggio automatico di risposta, con scritto "Grazie per aver scritto a Vault-Tec. Il prossimo appuntamento disponibile è fra 33 settimane, please stand by!" Questo è probabilmente un semplice riferimento al Vault 33 da cui emerge la protagonista della serie, ma l'idea di un "appuntamento" fissato fra 33 settimane (ovvero circa il 29 novembre 2024) ha fatto pensare anche alla possibilità di annunci o novità in arrivo per tale periodo.

D'altra parte, la serie Bethesda non è nuova a soluzioni tipo ARG o indizi nascosti per celare l'arrivo di annunci, dunque l'avvio di interpretazioni e teorie varie era inevitabile.