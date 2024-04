XDefiant: il Server Test sembra avere una data fissata, per un noto leaker

Il noto Tom Henderson del sito Insider Gaming riferisce che la data fissata per il Server Test di XDefiant sarebbe il 19 aprile 2024, giorno in cui verranno dunque effettuati i test aperti al pubblico per il multiplayer del gioco in questione.

Come era stato riferito qualche tempo fa, dopo questo evento dovrebbe essere poi il momento per la programmazione del lancio ufficiale: la data di uscita verrà infatti annunciata al termine dei test per i server, in base a quanto emerso in precedenza.

Lo sparatutto competitivo in sviluppo presso Ubisoft sta avendo una genesi un po' complessa, che ha portato anche a un rinvio della Preseason e all'assenza di un periodo di uscita ben specificato, dopo che questa non è riuscita a rientrare all'interno dell'ultimo trimestre dell'anno fiscale del publisher, concluso il 31 marzo.