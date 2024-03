XDefiant, la data di uscita verrà annunciata al termine dei test per i server

La data di uscita ufficiale di XDefiant verrà annunciata al termine dei test per i server che si svolgeranno a breve su PC, PS5 e Xbox Series X|S, e a cui gli sviluppatori del gioco stanno attualmente lavorando.

Dopo aver smentito che XDefiant sia stato rinviato per "inseguire Call of Duty", Ubisoft ha pubblicato un messaggio per ringraziare gli utenti che stanno supportando il loro nuovo sparatutto e per rivelare appunto le novità in arrivo.

"Innanzitutto, grazie per il vostro continuo supporto a XDefiant", si legge nel post. "Siamo orgogliosi di avere una comunità così appassionata e vi ringraziamo per la vostra partecipazione alle fasi di test, comprese le sessioni Insider."

"Questo gioco è sempre stato orientato alla comunità, e il feedback dei giocatori è la nostra priorità assoluta. Sebbene sperassimo di effettuare il lancio entro la fine di marzo, ci sono ancora alcuni miglioramenti che dobbiamo testare prima di allora."

"Stiamo ultimando i preparativi per una sessione di test dei server di 12 ore che si svolgerà in tutto il mondo su PS5, Xbox Series X|S e PC. L'obiettivo di questo test è stressare i server e ottenere dati critici per prepararci al lancio."

"Per questo abbiamo bisogno del vostro aiuto al fine di testare i server il più possibile! Come sempre, il feedback relativo alla vostra esperienza è importante per noi. Dopo questo breve test, ci aspettiamo di poter fissare una data di lancio e di iniziare a condividere gli interessanti contenuti che XDefiant ha da offrire in futuro!"