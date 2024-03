Horizon Forbidden West, PC VS PS5: le impostazioni suggerite da Digital Foundry

Se avete letto la nostra recensione di Horizon Forbidden West per PC , saprete che quella realizzata da Nixxes è senza alcun dubbio una delle migliori conversioni di sempre , decisamente ben ottimizzata e rifinita fin dal lancio: qualcosa di sempre più raro in questo mercato.

Quanto sono effettivamente distanti le versioni PC e PS5 di Horizon Forbidden West ? Il nuovo video di Digital Foundry rivela le impostazioni suggerite per far girare il titolo di Guerrilla Games al meglio sulla piattaforma Windows e spiega l'impatto di ogni singola regolazione.

Le impostazioni consigliate

Come si può vedere, al di là della scelta relativa alla qualità delle texture, che varia in base alla GPU in nostro possesso, tutte le impostazioni "ottimizzate" rispecchiano i preset utilizzati su PS5, generalmente "alto" per la maggior parte delle voci.

Brutte notizie invece per gli utenti di Steam Deck, visto che l'handheld di casa Valve in questo momento non sembra riuscire a gestire la grafica di Forbidden West in maniera convincente, trovando grandi difficoltà a mantenere i 30 fps anche ai settaggi più bassi e con lo scaler attivo.