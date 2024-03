XDefiant rinviato per 'inseguire Call of Duty'? Ubisoft smentisce, aggiornamenti in arrivo

Con la mancanza di informazioni sulla data di uscita di XDefiant, sono emerse varie ricostruzioni su cosa stia accadendo al gioco, compreso il fatto che sarebbe stato rinviato per "inseguire Call of Duty" con l'aggiunta di nuovi elementi e modalità che possano competere con il titolo Activision, ma Ubisoft ha smentito questa eventualità, con un messaggio da parte del produttore esecutivo il quale ha anche assicurato che aggiornamenti sullo stato del gioco sono in arrivo.

Nei giorni scorsi, un report da parte di Tom Henderson su Insider Gaming aveva riferito che il ritardo imposto al lancio di XDefiant poteva essere collegato alla volontà di Ubisoft di modificare alcuni aspetti del gioco, nel tentativo di contrapporlo a Call of Duty.

Nelle ore scorse, il produttore Mark Rubin ha smentito la questione riferendo che il ritardo è legato solo a problemi tecnici. "Per vostra informazione, il rinvio non è dovuto ad alcuna nuova caratteristica. In effetti non è cambiato quasi nulla dal punto di vista del gameplay. Il ritardo è legato a problemi tecnici di cui abbiamo già parlato", ha spiegato Rubin, aggiungendo che la questione di inseguire Call of Duty è una cosa decisamente inattendibile.