Pokémon: chiuso il noto sito Relic Castle per infrazione sui copyright

Considerando che si tratta di un forum gestito da fan e senza scopo di lucro, ingaggiare una battaglia legale per mantenere attivo il tutto sarebbe proibitivo per i gestori, che dunque hanno deciso di chiudere Relic Castle a tempo indeterminato.

A quanto pare, i gestori del sito hanno ricevuto una notifica di rimozione in base al Digital Millennium Copyright Act (DMCA) , ovvero la legge USA che regola l'utilizzo di materiali coperti da diritti d'autore, che li ha sostanzialmente costretti alla chiusura, come è possibile vedere anche nel messaggio di avviso leggibile quando si cerca di raggiungere il portale a questo indirizzo .

L'ufficio legale di The Pokémon Company sembra abbia colpito ancora, sebbene i contorni della vicenda non siano ancora ben precisi: il noto sito Relic Castle , che rappresentava una grande risorsa per i fan della serie, è stato chiuso in questi giorni in seguito a una richiesta di blocco per infrazione sulla legge che regola i copyright.

Una risorsa per gli appassionati

Chissà che ne penserebbe Ash della chiusura di Relic Castle

Fondato nel 2014, Relic Castle è stato un forum che, per dieci anni, ha rappresentato una buona fonte di informazioni per gli appassionati della serie Pokémon, legate a diversi aspetti del franchise in questione.

Il problema con The Pokémon Company sembra essere emerso a causa della presenza di link che rimandavano al download di giochi e forse mod di terze parti legati alla serie Pokémon. I gestori del sito tengono a specificare che Relic Castle, di per sé, non ha mai ospitato file di alcun genere, ma probabilmente la presenza di questi link collegati a Mediafire e Google Drive per scaricare materiali potenzialmente illegali ha portato al DMCA strike e quindi alla chiusura del forum.

Al momento della chiusura, Relic Castle aveva oltre 20.000 membri registrati e più di 65.000 post. A quanto pare, i gestori hanno comunque intenzione di mantenere attivo il canale Discord, come riferito anche a Kotaku.