Stardew Valley vola con l'update 1.6: record con oltre 200.000 giocatori su Steam

Stardew Valley continua a volare su Steam dopo l'arrivo dell'aggiornamento 1.6, atteso come molto importante e in effetti rivelatosi ancora più sostanzioso di quanto previsto inizialmente, e i risultati si vedono con un nuovo record di giocatori stabilito su Steam.

Avevamo già visto nei giorni scorsi un precedente record a poche ore di distanza dalla pubblicazione dell'update, ma in questo caso, con il favore del fine settimana, tale record si è spostato nettamente più in alto: nel corso della nottata, i giocatori contemporanei su Steam sono stati 224.390, una quantità mai nemmeno avvicinata prima dal celebre gioco di ConcernedApe.

La trasognata simulazione di fattoria sta anche confermando la sua valutazione "estremamente positiva" tra gli utenti della piattaforma PC, con il 98% delle recensioni positive sia per quanto riguarda lo storico che le ultime inserite su Steam, a dimostrazione di come il titolo continui a rappresentare un punto di riferimento per la community.