Sonic 3 il film: Keanu Reeves potrebbe dare la voce a Shadow

Che Shadow sia presente come new entry nel cast della serie cinematografica è una cosa che aleggia da molto tempo ed è stata infine confermata qualche tempo fa, anche grazie alla prima immagine ufficiale del film, ma finora c'era il mistero sull'interprete del personaggio.

Un elemento caratterizzante del film

Shadow in Sonic 3

Secondo quanto riferito dalla rivista in questione, Keanu Reeves in persona sarebbe stato chiamato per dare la propria voce a questo anti-eroe per eccellenza, che comparirà infine anche in versione filmica con questo nuovo capitolo della serie.

Di recente, il regista Jeff Fowler ha annunciato che le riprese sul film sono finite, dunque è assai probabile che informazioni più precisa al riguardo arrivino nei prossimi giorni, ma intanto la notizia di Keanu Reeves all'interno del cast di Sonic 3 ha fatto praticamente il giro del mondo.