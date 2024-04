Alan Wake: una fan compra 4000 copie del gioco, ma nessuna di queste funziona

Dalla Finlandia arriva la strana storia di Alisa, una tecnica AV che ha una passione per Alan Wake così grande da averla spinta a comprare 4000 copie del primo capitolo della serie, per scoprire poi però che non ne funziona nemmeno una.

La questione è partita da un annuncio su eBay, che proponeva ben 4000 codici per il download di Alan Wake in vendita, ognuno stampato sul suo apposito cartoncino e tutti accuratamente confezionati all'interno di due scatole, dal peso complessivo di ben 50 Kg di horror psicologico videoludico concentrato.

La ragazza ha acquistato con entusiasmo i due pacchi da 240 dollari in totale, i quali sono arrivati a destinazione dopo circa un mese. I codici si trovano tutti sulle apposite cartoline ufficiali di Microsoft e Remedy, ma il problema è che nessuno di questi funziona.