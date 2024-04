Sviluppatore crea un gioco per Playdate per fare la proposta di matrimonio

Di proposte di matrimonio originali ne abbiamo viste tante nel corso della storia, ma quella di Aaron Nielsen è tutta a tema videoludico, quindi merita di essere riportata. Da sviluppatore ha infatti realizzato un intero minigioco per la console portatile Playdate , diventata famosa per la manovella laterale usabile come controller, con cui ha sorpreso la sua futura sposa.

Mesi di sviluppo

Una foto del finale del gioco

Nielsen è uno sviluppatore di Playside Studios, che attualmente sta lavorando allo sparatutto in prima persona Mouse e all'action Kill Knight. Ha imparato a sviluppare per Playdate appositamente per realizzare Love Letter, questo il nome del gioco. Per finirlo ha impiegato cira sei mesi, ma la reazione della donna è valsa lo sforzo, stando a quanto ha raccontato su X.

Parlando del gioco in sé, Nielsen ha raccontato che è cambiato nel corso dello sviluppo. All'inizio era un platform molto semplice per poi diventare un arcade vero e proprio in cui l'unica giocatrice prevista ha dovuto consegnare delle lettere nelle cassette postali giuste prima dello scadere del tempo. Alla fine del gioco, tutte le lettere raccolte hanno formato la frase "Will you marry me?" (trad. vuoi sposarmi?), dando la possibilità di rispondere "sì" o "no". Nel caso la risposta fosse stata no, il gioco sarebbe ricominciato. Ma è stata sì, quindi non c'è stato bisogno di ulteriori partite.