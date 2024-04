Castlevania: Legacy of Darkness, scoperto un nuovo codice Konami, dopo venticinque anni

C'è ancora molto da scoprire in tanti titoli del passato, come nel sottovalutatissimo Castlevania: Legacy of Darkness per Nintendo 64, di cui è stato svelato un nuovo codice Konami dopo ben venticinque anni dall'uscita.

Inserendolo si possono sbloccare tutti i personaggi sin dall'inizio. Non sarebbe stato male conoscerlo all'epoca.