Kingdom Come: Deliverance 2 dovrebbe essere l'annuncio di Warhorse Studios, per alcuni informatori

C'erano pochi dubbi in merito, visto che in passato Warhorse Studios aveva già parlato di voler dare un seguito a Kingdom Come: Deliverance e visto il successo dell'originale, ma alcuni informatori sono certi che l'annuncio di giovedì prossimo anticipato ieri sera sarà proprio Kingdom Come: Deliverance 2.

Ad affermarlo sono stati due nomi noti dagli appassionati di videogiochi, Tom Henderson e billbil-kun, diventati famosi per le numerose informazioni riportate in anticipo e rivelatesi esatte nella maggior parte dei casi. Il primo ha scritto: "Non è una speranza, è Kingdom 2:", mentre il secondo "Non mi aspettavo di vederlo così presto. Kingdom Come: Deliverance 2 è qui!!!".

Anche Gematsu ha confermato la voce, partendo dai due informatori di cui sopra, che come già detto era ampiamente prevedibile.