BAFTA 2024: ecco l'elenco di tutti i vincitori, Baldur's Gate 3 sbanca ancora

Ieri sera si sono tenute le premiazioni dei BAFTA Awards 2024 (British Academy Film Awards), che hanno dato riconoscimenti a quello che teoricamente è stato il meglio di quanto uscito nel 2023. Nemmeno a dirlo, Baldur's Gate 3 ha sbancato, ricevendo ben quattro premi: Best Game, Best Music, Best Narrative e Best Performer in a Supporting Role, nonché il premio del pubblico.

Bene anche Alan Wake 2, che ha portato a casa due premi: Audio e Artistic Achievement, così come Super Mario Bros. Wonder: Best Family Game e Best Multiplayer. Marvel's Spider-Man 2 e Hi-Fi Rush hanno invece ricevuto un solo premio, rispettivamente Best Performer in a Leading Role e Best Animation. Interessante il premio a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom per i raggiungimenti tecnici, segno che è stata riconosciuta al team di Nintendo la capacità di aver fatto davvero miracoli con l'hardware di Nintendo Switch.