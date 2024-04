Spyro: Reignited Trilogy è stato aggiunto al Microsoft Store, presto su Game Pass?

Non sarebbe poi strano se accadesse, considerando che in passato dinamiche simili hanno portato allo stesso risultato e che Microsoft è intenzionata ad arricchire il catalogo del Game Pass con i titoli pubblicati da Activision Blizzard , ormai in suo possesso.

Spyro: Reignited Trilogy , la raccolta di remake dei primi tre platform 3D con protagonista il draghetto viola sviluppata da Toys for Bob, è apparsa sul Microsoft Store . Subito è partita la speculazione sulla potenziale aggiunta al servizio in abbonamento Game Pass , che potrebbe avvenire nei prossimi giorni o nelle prossime settimane.

Spyro: Reignited Trilogy è un'ottima raccolta

Naturalmente è giusto specificare che per adesso si tratta soltanto di speculazioni. Spyro: Reignited Trilogy è solo acquistabile sul Microsoft Store per 39,99 euro (in offerta lancio per 13,99€), ma non ci sono annunci ufficiali dell'arrivo su Game Pass. Diciamo che è una speranza supportata dal modus operandi della compagnia, più che altro.