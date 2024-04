Nintendo Switch Online: aggiunti tre nuovi giochi del Super Nintendo

Nintendo ha annunciato l'aggiunta di altri tre giochi per Super Nintendo al catalogo dei giochi dati gratuitamente agli abbonati di Nintendo Switch Online su Nintendo Switch. Si tratta di Amazing Hebereke di SUNSOFT, di Super R-Type di Irem e di Wrecking Crew '98 di Nintendo sttessa.

Vediamo il filmato di presentazione dei nuovi giochi aggiunti a Nintendo Switch Online:

Amazing Hebereke fu pubblicato originariamente nel 1994 e fa parte dei giochi di culto di SUNSOFT a non essere mai arrivati in occidente, se non tramite importazione. È un arcade di lotta per giocatori singoli o per un massimo di quattro giocatori umani, in cui bisogna prevalere in scontri combattuti tra personaggi tenerosi.

Super R-Type è uno sparatutto classico decisamente famoso, in cui il giocatore deve combattere l'impero BYDO a bordo dell'astronave R-9, raccogliendo armi extra e imparando a usare il pod e il beam, due degli sttrumenti a disposizione.

Wrecking Crew '98 è un puzzle game action con protagonista Mario, qui nei panni inediti di un operaio edile che deve rompere delle tessere per sconfiggere alcune delle creature del suo universo. Il pacchetto comprende il Wrecking Crew originale e la versione 98.