Frostpunk 2: beta disponibile, con un video che spiega il gameplay

La beta andrà avanti per una settimana e consentirà ai giocatori di provare la modalità sandbox , ovvero "Utopia Builder", dunque priva degli elementi narrativi della modalità standard ma che consente comunque di farsi un'idea ben precisa del gameplay di base.

Il video pubblicato dal team aiuta a fare luce su caratteristiche e novità di Frostpunk 2, con ulteriori informazioni che seguiranno in questi giorni dopo il periodo di prova.

11 Bit Studio ha lanciato oggi il beta test su Frostpunk 2 , come era stato annunciato in precedenza, accompagnando l'evento con la pubblicazione di un video "gameplay deep dive" che ci consente di dare un'occhiata più ravvicinata alle meccaniche del gioco.

Tante novità interessanti

Il video è commentato dagli sviluppatori e si concentra soprattutto sulle novità introdotte in questo nuovo capitolo, in termini di strutture, meccaniche di gioco e situazioni in cui è possibile trovarsi, sulla base del medesimo concept originale che aveva già colpito nel capostipite.

La data di uscita di Frostpunk 2 è fissata per il 25 luglio 2024 su PC e console, con lancio in contemporanea al day one anche su Game Pass.