Steam, parte il Festival degli FPS: tante offerte sugli sparatutto

Suddivisione per generi

La pagina del Festival degli FPS di Steam adotta anche una suddivisione in generi, con ad esempio gli sparatutto militari (ma Call of Duty: Modern Warfare 2, pur essendo nell'elenco, non è scontato), quelli a tema horror e quelli disegnati per il PvE, come Far Cry 6 a 14,99€ o Rainbow Six: Extraction a 9,99€.

Certo, non mancano gli strafalcioni (DOOM Eternal a 13,19€ fra gli sparatutto multiplayer...), ma in generale l'elenco dei titoli in promozione è lungo: potete consultare l'elenco visitando questa pagina.