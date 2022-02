Bungie assume Derick Tsai come capo di Destiny Universe Transmedia, per le serie TV

L'acquisizione di Bungie da parte di Sony ha a che fare anche con l'espansione della compagnia nell'ambito delle produzioni televisive e multimediali, come dimostra anche la recente assunzione di Derick Tsai nel ruolo di capo della divisione Destiny Universe Transmedia.

L'organizzazione di una branca così chiamata all'interno di Bungie parla chiaro: la compagnia vuole espandersi in nuovi ambiti dell'intrattenimento e probabilmente lavorare a serie TV o lungometraggi di qualche tipo legati all'universo creato per la serie Destiny. D'altra parte, l'intenzione era emersa chiaramente già all'indomani dell'acquisizione di Bungie da parte di Sony.



Considerando la potenza della compagnia nipponica nell'ambito delle produzioni televisive e cinematografiche, l'unione tra le due compagnie rappresenta l'occasione ideale per sfruttare i brand di Bungie in ambito multimediale. Dentro a questa visione si inserisce l'assunzione di Derick Tsai, che è stato in precedenza il director per una divisione simile all'interno di Riot Games.

Tsai è infatti responsabile dei cortometraggi di League of Legends, che hanno fortemente contribuito a creare il complesso mondo di gioco e coltivato il lore del celebre MOBA in tutto il mondo, dunque sicuramente una scelta oculata per quanto riguarda la creazione di progetti multimediali basati su videogiochi.