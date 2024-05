E se Fallout fosse una serie horror?

Permetteteci quindi di prendervi per mano per esplorare il vero orrore di Fallout .

La naturale classificazione in cui ricade ogni capitolo della serie di Fallout, tolti gli spin off come Tactics e Shelter, è sempre stata quella di gioco di ruolo: prima con visuale isometrica, poi in prima/terza persona, ma sempre di GdR si è trattato. Eppure l'universo di Fallout è composto da elementi fortemente orrorifici , e non parliamo degli abomini mutati della zona contaminata. È qualcosa di ben più spaventoso, posto alla luce del sole, ma che il cervello dei videogiocatori il più delle volte preferisce non processare. E nel cercare di carpire la vera essenza di Fallout gli sceneggiatori di Amazon Prime hanno fatto un lavoro eccellente, cristallizzando nella serie TV uscita lo scorso aprile ciò che di questo universo narrativo terrorizza.

Ed è da questo brodo che nasce Fallout, un'avventura post-apocalittica che racconta di quanto sia facile per un essere umano perdere la propria umanità . Giusto per avere un'idea di massima: nei primi due capitoli è possibile raggiungere la reputazione di Childkiller, che viene assegnata se si uccidono almeno tre bambini.

Gli anni '90 sono stati un decennio molto particolare, già solo per essere stati l'ultima manciata di anni prima del salto di millennio... e chi c'era si ricorderà quando questo tema era particolarmente sentito. Sono stati teatro della guerra del Golfo, dei sanguinosi conflitti che hanno devastato l'est Europa, senza contare gli strascichi della Guerra Fredda. La cultura pop, stanca di quell'ottimismo quasi forzato che ha animato il decennio precedente e scossa dai cambiamenti socio-politici, si è fortemente ribellata. Il risultato sono state produzioni letterarie, cinematografiche e musicali più arrabbiate, graffianti e disilluse .

In prestito dal cinema horror

La morte di Frank Horrigan in Fallout 2

A rafforzare questo orrore disilluso ci sono alcuni elementi visivi dei primi due capitoli, su tutti una certa predilezione per gli sbudellamenti. Nonostante la grafica non così pulita, in Fallout 1 e 2 ci sono numerosi momenti di violenza decisamente esplicita, seppur mai gratuita: brutali assassinii, pozze di sangue, corpi smembrati in armature atomiche e corpi che si disintegrano divorati da virus e radiazioni. Nella realizzazione del sonoro e della grafica poi sono venuti in soccorso alcuni espedienti già usati dal cinema horror e grottesco.

Per abitudine tendiamo ad associare alla serie brani anni '40 e '50 che variano dal jazz passando per il rockabilly. Ma la musica del primo capitolo era ben diversa. A curarla fu Mark Morgan, che diede vita a brani di accompagnamento suggestivi ma minacciosi. Si tratta per lo più pezzi ambient, che uniscono i suoni del deserto desolato, il clangore delle macchine e i lamenti in lontananza di un motore morente o di un predatore mutato. Un lavoro molto simile a quanto fatto nel lungometraggio sperimentale diventato cult Eraserhead - La mente che cancella, di David Lynch. Quello realizzato da Morgan è un accompagnamento musicale che non rilassa, ma anzi inquieta, che tiene in tensione il giocatore, ricordandogli costantemente quanto la zona contaminata sia un posto pericoloso.

Scott Rodenhizer che scolpisce la testa di Seth

Altra tecnica presa in prestito dal cinema horror, è la realizzazione dei personaggi non giocanti di Fallout. In gergo, i volti in prima persona dei personaggi incontrati vengono chiamati Talking Heads, (letteralmente teste parlanti), per distinguerli da tutte le comparse secondarie che comunicano solo con linee di testo. Le Talking Heads hanno un viso animato e dialoghi doppiati, ma non sono realizzate in modo completamente digitale. La prima parte di progettazione infatti passò attraverso la realizzazione di teste in scala 1:1 di argilla, successivamente scannerizzate con i primi programmi di renderizzazione digitale e infine animate.

Lance Anderson e Michiko Tagawa al lavoro sul cane de La Cosa

A escogitare quest'idea fu uno degli artisti principali di Interplay, nonché tra i padri dell'universo di Fallout, Leonard Boyarsky. Creare un soggetto con una tecnica artigianale per poi aggiungere animazioni o dettagli digitalmente è qualcosa che il cinema fa da molto tempo, una tecnica ampiamente usata negli effetti speciali prostetici del genere body-horror, a cui appartiene La Cosa (1982) di John Carpenter. E guardando alcuni personaggi del primo Fallout, su tutti il Master, si ha davvero l'impressione che Fallout sia uscito da un body-horror movie.