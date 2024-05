Dave the Diver: il DLC gratis di Godzilla ha una data di uscita

Nel DLC, l'organizzazione militare G-Force è stata data la missione di seguire le tracce di Godzilla, arrivato nel Profondo Blu per trovare un po' di pace e recuperare delle ferite. A quanto pare però il lucertolone non è l'unico pericolo che si nasconde nei mari e Dave dovrà fare i conti anche con Ebirah, un altro mostro gigante che ricorda un astice apparso nel film "Il Ritorno di Godzilla" del 1966, che darà la caccia al giocatore dando vita a un movimentato inseguimento.

Gli sviluppatori di Mintrocket hanno annunciato la data di uscita del DLC gratuito di Godzilla di Dave the Diver, che sarà disponibile dal 23 maggio su tutte le piattaforme, ovvero PC, Nintendo Switch, PS5 e PS4, su quest'ultime anche come parte del catalogo di PlayStation Plus Extra. Il contenuto festeggia il settantesimo anniversario del kaijū più famoso di sempre.

Che cos'è Dave the Diver?

Per chi non lo conoscesse, Dave the Diver è un GDR dai toni allegri e spensierati dove impersoniamo Dave, un sommozzatore che decide di aprire un ristorante di Sushi. Di giorno i giocatori esploreranno le profondità del Profondo Blu, un mare leggendario dove è possibile trovare qualsiasi specie di pesce, anche quelli leggendari, per recuperare le materie prime necessarie per gestire il ristorante di sera, nel mentre aiuteremo anche una popolazione di uomini-pesci e faremo luce su dei misteriosi terremoti.

Si tratta di uno dei titoli a basso budget di produzione più acclamati dello scorso anno, se volete sapere il perché vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Dave the Diver. Come accennato in apertura i i giocatori abbonati a PlayStation Plus Extra possono giocarci senza costi aggiuntivi.