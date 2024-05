Five Nights at Freddy's 2: il film ha una data di uscita ufficiale

Universal e Blumbhouse hanno svelato la data di uscita di Five Nights at Freddy's 2: il film debutterà nelle sale cinematografiche il 5 dicembre 2025, in linea con le tempistiche precedentemente indicate. Insomma, l'attesa sarà ancora piuttosto lunga.

Universal ha aggiunto al proprio palinsesto anche altre pellicole di Bumbhouse, inclusi "The Woman in the Yard" per il 28 marzo 2025 e "Drop" all'11 aprile 2025. Sono stati rinviati anche gli attesi squel "M3GAN 2.0" dal 16 maggio al 27 giugno 2025 e "The Black Phone 2" dal 27 giugno al 17 ottobre 2025.