PlayStation Plus Extra e Premium, ecco i giochi PS4 e PS5 di aprile

Scopriamo quali sono i giochi per PS4 e PS5 in arrivo ad aprile nel catalogo riservato agli abbonati PlayStation Plus di livello Extra e Premium.

Il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium si rinnova ad aprile con l'arrivo di una nuova, entusiasmante mandata di giochi PS4 e PS5 che gli abbonati ai livelli più avanzati del servizio Sony potranno scaricare senza costi aggiuntivi. E sì, l'elenco include anche il debutto dell'interessante metroidvania Tales of Kenzera: ZAU, in uscita il 23 aprile. A proposito di metroidvania, bisognerà attendere fino al 9 maggio per l'arrivo dell'accattivante Animal Well, mentre sono già disponibili i vari Dave the Diver, The Crew 2, Raji: An Ancient Epic, Deliver Us Mars, Stray Blade, Oddballers, un paio di titoli della serie LEGO e naturalmente alcuni classici PlayStation. Volete saperne di più? Continuate a leggere.

Tales of Kenzera: ZAU Gli affascinanti scenari di Tales of Kenzera: ZAU Realizzato sotto la supervisione dell'attore Abubakar Salim, che ha messo in questo progetto la sua personale esperienza di vita, Tales of Kenzera: ZAU è il titolo d'esordio di Surgent Studios e racconta la storia di un giovane guerriero sciamano che non riesce a scendere a patti con la perdita del padre e decide dunque di stringere un accordo con il Dio della Morte perché lo riporti in vita. Siglare un'intesa simile richiederà al pur coraggioso protagonista del gioco un impegno non indifferente, tuttavia: il ragazzo dovrà attraversare le terre inquiete e infestate di Kenzera, affrontando orde di spiriti malvagi grazie al potere di due maschere che gli consentono di controllare la forza del Sole e della Luna, rallentando il movimento dei suoi avversari e bersagliandoli con il fuoco. Le peculiari atmosfere di questo metroidvania dai toni ancestrali, consolidate dalle musiche di Nainita Desai, ci vedranno immergerci fra le leggende della mitologia Bantu mentre esploriamo un mondo ricco di cose da fare e da vedere. Abbiamo ascoltato gli sviluppatori parlare di questo e altro solo pochi giorni fa, riassumendo il tutto in uno speciale dedicato a Tales of Kenzera: ZAU.

Animal Well Il buio domina le ambientazioni di Animal Well In uscita come detto il 9 maggio, Animal Well appartiene anch'esso al sottogenere dei metroidvania, pur utilizzando colori decisamente meno brillanti rispetto al titolo prodotto da EA Originals. La grafica in pixel art del gioco fa infatti riferimento a scenari generalmente bui, a rappresentare le profondità di un mondo selvaggio che non mancherà di sorprenderci, emozionarci e spaventarci. Non è dunque un caso che la nostra progressione all'interno dell'avventura sia legata all'accensione di fuochi che possano illuminare le tenebre, nell'ambito di un percorso non lineare in cui ci troveremo a risolvere enigmi osservando attentamente gli ambienti che ci circondano e ricorrendo all'uso di oggetti che si prestano a molteplici impieghi.

Dave the Diver Le immersioni di Dave the Diver Senza dubbio uno dei giochi del momento, Dave the Diver approda questo mese nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, catapultandoci nell'avventura sottomarina di un coraggioso sommozzatore, Dave appunto, che accetta un incarico molto interessante: immergersi nelle acque di un mare particolarmente pescoso e rifornire di scorte pregiate il ristorante di sushi del suo amico Cobra. Durante le nostre spedizioni avremo dunque modo di utilizzare la fiocina per pescare, ma anche di interagire con i curiosi personaggi che vivono nelle profondità oceaniche, risolvere misteri e poi gestire il ristorante appena citato perché offra pietanze sempre più gustose a una clientela sempre più esigente, in una sorta di bizzarro mix fra azione, avventura e meccaniche manageriali. Per ulteriori dettagli, date un'occhiata alla nostra recensione di Dave the Diver.

The Crew 2 Un frenetico testa a testa in The Crew 2 Secondo episodio della serie Ubisoft, The Crew 2 spinge ancora di più sul concetto di libertà assoluta che caratterizza il franchise, consentendoci di alternarci alla guida di auto, moto, barche e aerei per dar vita a sequenze altamente spettacolari. Su quali percorsi? Stavolta avremo a disposizione l'intero territorio degli Stati Uniti, con un'enorme mappa open world liberamente esplorabile che include luoghi iconici come New York e Los Angeles. Alle prese con varie tipologie di eventi e categorie, potremo sbloccare nuovi veicoli da un parco vetture piuttosto variegato e potenziarle utilizzando le risorse guadagnate sul campo, cimentandoci con un gameplay dall'anima arcade ma con qualche attenzione in più rispetto al passato, mentre una coinvolgente colonna sonora accompagna le nostre prestazioni. Avete letto la recensione di The Crew 2?

Deliver Us Mars La protagonista di Deliver Us Mars esplora lo scenario Deliver Us Mars è la nuova avventura di KeokeN Interactive, ambientata in questo caso sul pianeta rosso. Nei panni dell'astronauta Kathy Johanson, figlia del protagonista di Deliver Us the Moon, avremo il compito di portare a termine una missione particolarmente complessa: recuperare le navi ARCA, misteriosamente scomparse fra i canyon e le lande desertiche di Marte. Narrazione ed esplorazione sono gli ingredienti fondamentali di un gioco che esprime in maniera molto chiara la passione dei suoi autori per il tema delle scoperte spaziali, mettendoci alle prese con passeggiate in assenza di ossigeno, sequenze di scalata, interazioni ambientali ed enigmi da risolvere nel tentativo di dare un senso alla nostra spedizione. Per sapere tutto dell'avventura sul pianeta rosso, leggete la nostra recensione di Deliver Us Mars.