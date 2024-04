PS Plus Extra e Premium: annunciati i giochi per PS4 e PS5 in arrivo il 16 aprile

Sony ha annunciato i giochi in arrivo su PS Plus Extra e Premium per gli abbonati PS4 e PlayStation 5. Con l'esclusione di un paio di titoli che saranno pubblicati in una data differente (Animal Well e Tales of Kenzera: Zau), il resto della lista sarà pubblicato sul servizio il 16 aprile:

Animal Well | PS5 (9 maggio)

Dave the Diver | PS4, PS5

Tales of Kenzera: Zau | PS5 (23 aprile)

Oddballers | PS4

Construction Simulator | PS4, PS5

The Crew 2 | PS4

Raji: An Ancient Epic | PS4, PS5

Lego Ninjago Movie Video Game | PS4

Nour: Play With Your Food | PS4, PS5

Deliver Us Mars | PS4, PS5

Lego Marvel's Avengers | PS4

Miasma Chronicles | PS5

Stray Blade | PS5

Ricordiamo che i giochi di PS Plus Extra sono utilizzabili fintanto che sono parte del servizio. Se vengono rimossi, non importa se li avete già installati, non potrete più avviarli. Ovviamente, se non siete più abbonati, non potete usare i giochi che fanno parte del catalogo.