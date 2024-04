Helldivers 2: i giocatori stanno usando un glitch per ottenere Super Crediti e il team lo sa

Alcuni giocatori di Helldivers 2 stanno sfruttando un glitch per guadagnare Super Crediti e lo sviluppatore Arrowhead ha dichiarato di essere "a conoscenza" di questo "comportamento".

Nei giorni scorsi, un giocatore di Helldivers 2 si è rivolto al canale Discord ufficiale del gioco per segnalare ad Arrowhead quanto sta accadendo. Il giocatore ha taggato direttamente un community manager di Arrowhead, cercando di metterlo in guardia sul fatto che "ci sono tutorial che circolano su YouTube che spiegano come accumulare Super Crediti gratuitamente utilizzando un glitch del gioco".

"Questo problema deve essere risolto al più presto perché è un metodo illegittimo e, a lungo andare, danneggia non solo la serietà dei giocatori ma anche il team di sviluppo", ha aggiunto l'utente di Discord nel suo messaggio al community manager. "Spero che tu prenda sul serio il mio messaggio".