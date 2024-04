Samsung One UI 6.1 porterà l'intelligenza artificiale anche sugli smartphone più vecchi

Tuttavia, a differenza dei dispositivi del 2023, che già possono beneficiare dell'ampio insieme di innovazioni introdotte con la serie S24, quelli del 2021 riceveranno soltanto due funzioni AI: " Cerchia e Cerca ", che permette di effettuare rapidamente ricerche online tracciando un cerchio attorno all'oggetto desiderato in un'immagine, e Magic Rewrite , presumibilmente legata all'"Assistente Chat", che offre opzioni di personalizzazione del tono dei messaggi e supporto per la traduzione in 13 lingue.

Secondo quanto riferito da un portavoce di Samsung, One UI 6.1, insieme ad alcune delle funzionalità basate sull'intelligenza artificiale che hanno caratterizzato l'ultima interfaccia del sistema per smartphone Galaxy, saranno estese ulteriormente a un numero ancora maggiore modelli.

Espansione del dominio

One UI 6.1, sarà presto disponibile per altri dispositivi Samsung

A conti fatti, si tratterebbe di una versione ridotta di Galaxy AI, quella che verrà implementata nella linea di punta di Samsung del 2022.

Si prevede che Instant Slow-Mo resti escluso, poiché considerato troppo esigente per i processori Exynos e Snapdragon utilizzati fino al 2023.

La funzione , che sfrutta l'IA generativa per creare nuovi frame e applicare un effetto di slow motion al video, disponibile sui modelli S23, non comparirà su S22, S22 Plus, S22 Ultra, Z Fold 4, Z Flip 4, Tab S8 e Tab S8 Ultra.

Tolto ciò, ciascuno dei dispositivi sopra elencati riceverà la stessa versione di Galaxy AI del Galaxy S23 FE, per intenderci.

Per quanto riguarda la data di rilascio, One UI 6.1 sarà disponibile all'inizio di maggio per tutti questi dispositivi, almeno in Corea del Sud.

Attualmente, non sono disponibili dettagli sulla data precisa di rilascio a livello globale. Tuttavia, in base a dichiarazioni precedenti del presidente e responsabile di Mobile eXperience Business, sappiamo che c'è l'obiettivo di portare l'esperienza AI a oltre 100 milioni di utenti Galaxy entro il 2024.