Netflix, serie TV e film più visti in Italia a metà aprile: Il Giovane Berlusconi spopola

Netfllix ha indicato la classifica delle serie TV e dei film più visti dall'8 al 14 aprile in Italia. La Top 10 delle serie TV è composta come segue:

Il Giovane Berlusconi - Stagione 1 Il problema dei 3 corpi - Stagione 1 Anthracite Crooks - Stagione 1 The Gentlemen Stagione 1 Kiseiju La Zona Grigia - Miniserie RIPLEY - Stagione 1 Supersex - Stagione 1 Baby Reindeer - Miniserie Sherlock - Stagione 1

Le serie più viste

Tra le novità della settimana per Netflix troviamo Il Giovane Berlusconi, Anthracite, Baby Reindeer e Sherlock. Le serie che da più tempo resistono in Top 10 sono Supersex e The Gentlemen (entrambe 6 settimane) e Il problema dei 3 corpi (4 settimane).