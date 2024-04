Exoprimal: il Title Update 4 porta tante novità, crossover con Mega Man e nuove modalità

Capcom ha lanciato oggi un importante aggiornamento per Exoprimal, che aggiunge nuove modalità, tute, una collaborazione speciale con Mega Man e molto altro, come vediamo nei dettagli e nel trailer di presentazione pubblicati in queste ore.

Exoprimal presenta oggi il Title Update 4, un sostanzioso aggiornamento che rinnova le caratteristiche dello sparatutto a base di dinosauri e fantascienza, includendo anche un crossover con Mega Man e nuove modalità di gioco, con vari elementi presentati nel trailer riportato qui sotto.

Si tratta di un'espansione gratis per i possessori del gioco, almeno per quanto riguarda la struttura di base, che amplia il roster delle varianti di Exocorazze giocabili e introduce anche una diabolica battaglia contro i boss.

La Stagione 4 presenta anche nuovi eventi a tempo limitato a partire da questo fine settimana, con i giocatori che potranno ottenere bonus con la Campagna Coniglio e la Campagna Doppia ESP, oltre a poter combattere contro il Neo Triceratopo in un'imminente prova Sfida Selvaggia.