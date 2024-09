Kingdom Come Deliverance 2 a 60 fps su console? Warhorse Studios risponde, accendendo le speranze

Kingdom Come Deliverance 2 è una notevole evoluzione di un gioco di per sé già molto ambizioso, cosa che fa pensare a una sua notevole pesantezza sul versante tecnico, ma per quanto riguarda la possibilità che vada a 60 FPS su console ci sono delle speranze, in base a quanto riferito da Martin Klima, executive producer di Warhorse Studios.

"Kingdom Come Deliverance 2 non è ancora finito, quindi ci stiamo ancora lavorando, ma i 60 FPS non sono fuori portata per noi", ha riferito Klima, che è sembrato dunque far trapelare una certa positività per quanto riguarda il raggiungimento di tali performance su console, o almeno su alcune console.

Considerando le potenzialità offerte da PS5 Pro, è probabile che sul nuovo modello da parte di Sony i 60 FPS possano essere raggiunti, ma l'idea è che Klima si riferisse comunque anche ai modelli standard delle console attuali, in attesa di eventuali conferme.