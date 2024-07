SearchGPT: OpenAI sfida Google con il suo motore di ricerca IA

Cercare informazioni sul web può essere un'impresa ardua, spesso frustrante e dispendiosa in termini di tempo. OpenAI, l'azienda dietro al famoso ChatGPT, promette di cambiare le carte in tavola con SearchGPT, un nuovo motore di ricerca basato sull'intelligenza artificiale.

SearchGPT punterà a rendere la ricerca online più semplice e intuitiva, combinando le capacità conversazionali dei modelli linguistici di OpenAI con informazioni in tempo reale provenienti dal web. Gli utenti potranno porre domande in modo naturale e ricevere risposte rapide e pertinenti, complete di link alle fonti originali.

Ma non è tutto: SearchGPT promette interazioni che procedono in modo conversazionale, proprio come se si stesse parlando con una persona. Sarà possibile porre domande di follow-up e il contesto della conversazione verrà mantenuto, facilitando l'approfondimento degli argomenti di interesse.

OpenAI si impegna a creare un ecosistema sano e collaborativo con editori e creatori di contenuti, valorizzando il loro lavoro e aiutando gli utenti a scoprire siti e esperienze di qualità. SearchGPT evidenzierà i contenuti di alta qualità in un'interfaccia conversazionale, offrendo agli utenti molteplici opportunità di coinvolgimento.

Una pagina di risultati su SearchGPT

SearchGPT è progettato per mettere in contatto gli utenti con gli editori, citandoli e linkandoli in modo evidente nei risultati di ricerca. Le risposte fornite saranno chiare e attribuite alle fonti originali, in modo che gli utenti sappiano da dove provengono le informazioni. Gli editori avranno inoltre la possibilità di gestire la propria presenza in SearchGPT e di decidere se includere o meno i propri contenuti nella formazione dei modelli di intelligenza artificiale di OpenAI.

OpenAI continuerà a migliorare l'esperienza di SearchGPT, aggiungendo funzionalità come informazioni locali e commerciali. L'obiettivo finale è integrare le migliori caratteristiche del prototipo direttamente in ChatGPT, offrendo un'esperienza di ricerca ancora più completa e personalizzata.

Al momento SearchGPT è un prototipo in fase di test, che può essere utilizzato da un ristretto numero di persone. È però possibile mettersi in lista d'attesa accedendo alla waitlist. Il prototipo è temporaneo, ma OpenAI punta a integrare le migliori funzioni del motore di ricerca direttamente dentro ChatGPT.

E voi che cosa ne pensate? Avete già avuto esperienza di motori di ricerca integrati all'IA come Bing oppure preferite quelli tradizionali? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.