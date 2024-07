Fatal Fury: City of the Wolves annuncia il ritorno di Kevin Rian con trailer e immagini

Non a caso il personaggio è un ufficiale della SWAT, che ritroviamo particolarmente motivato in Fatal Fury: City of the Wolves visto che sta indagando sul misterioso Freeman , un uomo che pare abbia ucciso a sangue freddo il suo migliore amico.

Fatal Fury: City of the Wolves vedrà il ritorno di Kevin Rian , annunciato da SNK con trailer e immagini: il personaggio, che ha fatto il proprio debutto in Mark of the Wolves nell'ormai lontano 1999, sarà caratterizzato anche stavolta da uno stile di lotta violento e dirompente.

Un atteso ritorno

In uscita all'inizio del 2025, Fatal Fury: City of the Wolves si pone senza dubbio come un atteso ritorno per una delle più celebri serie targate SNK: un picchiaduro a incontri storico, che per primo ha segnato l'inizio della lunga rivalità con la saga di Street Fighter.

Come saprete, alcuni giorni fa abbiamo provato Fatal Fury: City of the Wolves e siamo rimasti piacevolmente colpiti dalla qualità del gioco, dotato di un sistema di combattimento all'apparenza molto solido e sfaccettato, con un'enfasi sulla difesa, e di un comparto tecnico migliore di quanto ci aspettassimo.

Insomma, tutto fa pensare che City of the Wolves possa rilanciare in maniera importante il franchise di Fatal Fury, in maniera del tutto simile a ciò che SNK ha già fatto con Samurai Shodown e chiaramente con The King of Fighters, che rimane il brand di punta della casa giapponese.