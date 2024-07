Tales of Xillia Remastered è comparso nel listino di alcuni rivenditori in Europa, nello specifico degli store cecoslovacchi che hanno presentato la remaster con tanto di copertina per tutte le piattaforme.

Stando a quello che si pone fondamentalmente come un leak, il gioco non ha ancora una data di uscita ma le cover (e i relativi codici EAN) indicano che sarà disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, mentre la versione PC supponiamo arriverà solo in digitale.

Molti fan chiedevano da tempo un'edizione rimasterizzata del gioco, ma non c'è mai stato un annuncio ufficiale da parte di Bandai Namco. Annuncio che, a questo punto, immaginiamo possa arrivare da un momento all'altro.