Nintendo Switch vedrà l'arrivo di una base di ricarica ufficiale per i Joy-Con: ecco quando

Nintendo ha annunciato a sorpresa una base di ricarica per i controller Joy-Con di Nintendo Switch, il Joy-Con Charging Stand, che sarà disponibile nei negozi a partire dal 17 ottobre. Per il momento non è stato rivelato il prezzo dell'accessorio.

La base di ricarica è stata pensata per ricaricare due Joy-Con (anche in versione NES) extra rispetto a quelli che teniamo collegati a Nintendo Switch, per tutte le situazioni in cui si ha l'esigenza di utilizzare quattro controller per i giochi in multiplayer.

Come si vede nelle foto, il Joy-Con Charging Stand, disponibile esclusivamente nella colorazione grigia, potrà essere utilizzato appunto con lo stand oppure senza, e viene alimentato tramite un cavo USB-C.

L'annuncio per il momento è comparso solo sui canali social della divisione inglese di Nintendo, ma immaginiamo che la data sarà valida anche per l'Italia. Magari una conferma arriverà nelle prossime ore.